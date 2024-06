En direct

19:28 - À Gilette, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Glucksmann s'était arrogé 4,51% à Gilette, contre 13,37% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Gilette, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,7% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Gilette ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens au niveau local, comme dans le reste du pays. À Gilette, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,19% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 35,84% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Des tendances à prendre en compte Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes est un enseignement intéressant au moment de l'élection. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Gilette. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 29,23% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 56,63% au deuxième (Gilette ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,84% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,91% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,27%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 62,31%, devant Emmanuel Macron à 37,69%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Gilette Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Gilette, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, récoltant 38,19% des votes devant Nathalie Loiseau à 13,37% et Yannick Jadot à 10,42%. Ce qui correspond à 220 votes dans la cité.

11:45 - Comment la composition démographique de Gilette façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gilette révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,06%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (68,69%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (72,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 488 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,98%) et le nombre de résidences HLM (4,45% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,34%, comme à Gilette, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Gilette Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Pendant les dernières élections européennes, 599 électeurs de Gilette avaient participé au vote (soit 50,59%), à comparer avec une participation de 42,63% en 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Participation à Gilette : que retenir des précédentes élections ? À Gilette, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,0% au premier tour. Au second tour, 39,72% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Gilette ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 75,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,9% au premier tour, ce qui représentait 926 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.