19:16 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Gourin à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,61% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait glané 6,12% à Gourin, contre 22,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 22,13% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,32% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,74% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour le RN à Gourin lors des européennes ? À Gourin, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,11% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 27,7% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Gourin ? Gourin avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,7%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 28,32% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,74% contre 52,26%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 26,53% au premier tour, contre 34,74% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de voix, avec 54,83% sur l'unique circonscription couvrant Gourin.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Gourin il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Ladite liste enregistrait 27,11% des votes, face à Nathalie Loiseau à 22,13% et Yannick Jadot à 10,21%.

11:45 - Gourin : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique de Gourin déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 25% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,28%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (65,34%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 684 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,3%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (11,05%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Gourin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,0% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Gourin : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 688 personnes en âge de voter à Gourin, 48,69% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 51,26% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Election à Gourin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Gourin, l'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 315 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,56% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 24,65% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre israélo-palestinien seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Gourin (56110).