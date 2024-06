En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Gournay-en-Bray ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais Glucksmann avait atteint 3,34% à Gournay-en-Bray, contre 16,72% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives à Gournay-en-Bray, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,17% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Gournay-en-Bray ? Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 50% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Marine Le Pen en tête en 2022 à Gournay-en-Bray Se retourner sur l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un excellent résultat pour le RN à Gournay-en-Bray. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 35,11% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,66% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,26%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,37%, devant Emmanuel Macron à 39,63%.

12:45 - À Gournay-en-Bray, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? 40,62% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 16,72% et Manon Aubry à 7,39%. Le RN glanait ainsi 814 habitants de Gournay-en-Bray passés par les isoloirs.

11:45 - Analyse socio-économique de Gournay-en-Bray : perspectives électorales À Gournay-en-Bray, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 20,85%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (37,79%) met en avant l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2033,18 euros par mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (17,18%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,47%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Gournay-en-Bray mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,04% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Gournay-en-Bray ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 160 personnes en âge de voter à Gournay-en-Bray, 50,64% étaient allées voter, contre une participation de 42,42% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Gournay-en-Bray Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Gournay-en-Bray ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 44,66% au premier tour. Au second tour, 41,43% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 69,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 71,56% au second tour, soit 2 949 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.