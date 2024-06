Résultat des européennes à Grâces : l'élection 2024 en direct

11:45 - Grâces : démographie, élections et perspectives d'avenir

La structure démographique et socio-économique de Grâces détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 10,02% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 37,51% de population active et une densité de population de 177 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (20,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 088 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,07%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,18%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Grâces mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,33% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.