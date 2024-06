Résultat des européennes à Granges-Aumontzey : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Granges-Aumontzey : ce qu'il faut savoir

Dans la commune de Granges-Aumontzey, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 13,7% des résidents sont des enfants, et 11,86% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (66,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 891 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,97%) et le nombre de résidences HLM (9,73% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Granges-Aumontzey mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,67% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.