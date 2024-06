En direct

19:08 - À Graulhet, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Graulhet, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,4% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 6,13% à Graulhet, contre 17,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 17,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,57% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Graulhet lors des européennes ? On note que Graulhet compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Graulhet plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Graulhet. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 34,24% au 1er round et surtout 36,52% au 2e, lui assurant d'être tout en haut du paysage municipal sur la circonscription du lieu. Il a même fait un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait engrangé 29,07% au premier tour et 51,91% au 2e dans la cité.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Graulhet en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Graulhet, avec 32,19% des votes, soit 1291 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,75% et la liste Yannick Jadot avec 8,93%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Graulhet aux élections européennes A la mi-journée des élections européennes, Graulhet regorge de diversité et d'activités. Avec ses 13 166 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 814 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 760 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (77,47 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 1 181 résidents étrangers, Graulhet est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 229 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 17,64%, synonyme d'une situation économique instable. En résumé, Graulhet incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Graulhet : quels enseignements ? L'observation des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 51,6% des inscrits sur les listes électorales de Graulhet, à comparer avec une abstention de 59,17% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Graulhet ? L'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Graulhet. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,93% au premier tour et seulement 52,92% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Graulhet ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 9 182 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 29,36% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 31,86% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.