Résultat des européennes à Grésy-sur-Isère : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Des indicateurs précieux en 2022 avant le scrutin Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Grésy-sur-Isère. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la ville avec 28,33% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Grésy-sur-Isère n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,66% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,08%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 55,74%, devant Emmanuel Macron à 44,26%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 138 habitants de Grésy-sur-Isère passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait attiré 28,57% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,11% et Yannick Jadot à 14,29%.

11:45 - Élections européennes à Grésy-sur-Isère : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Grésy-sur-Isère, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 203 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 67 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 370 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,21 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2167,96 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Grésy-sur-Isère, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Grésy-sur-Isère Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des dernières élections. En 2019, durant les européennes, parmi les 511 personnes en âge de voter à Grésy-sur-Isère, 58,8% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 46,17% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Grésy-sur-Isère, 58,88% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Grésy-sur-Isère : les européennes débutent À Grésy-sur-Isère, la participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,1% au premier tour. Au second tour, 48,4% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Grésy-sur-Isère cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 80,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,46% au second tour, c'est-à-dire 736 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.