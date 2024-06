Résultat des européennes à Gros-Réderching : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen s'était illustrée à Gros-Réderching pendant la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 42,99% des suffrages au premier round. En finale de l'élection, c'est encore la candidate du RN qui l'emportait à Gros-Réderching avec 64,56%, devant Emmanuel Macron à 35,44%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 21,7% des votes sur place, contre 42,39% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (67,23%).

11:45 - Dynamique électorale à Gros-Réderching : une analyse socio-démographique

Quel portrait faire de Gros-Réderching, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 299 habitants répartis dans 585 logements, ce village présente une densité de 84 hab par km². Ses 62 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 16,77 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,8 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 32,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 458,88 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Gros-Réderching incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.