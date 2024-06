Résultat des européennes à Grugny : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Grugny. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 39,34% au premier round. Il gagnait ensuite avec 54,55% au 2e sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,32% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,42%, devant Emmanuel Macron à 41,58%.

11:45 - Dynamique électorale à Grugny : une analyse socio-démographique

Devant le bureau de vote de Grugny, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 005 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 7 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 10,74 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,8 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 54,84% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 401,05 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Grugny incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.