19:22 - À Guégon, qui va prendre avantage du score de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 3,87% à Guégon, contre 23,58% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Guégon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 12,46% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,58% pour Yannick Jadot, 1,92% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Guégon, entre les 23,58% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Guégon ? Les sondages imaginent une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le porter à 40% à Guégon, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Guégon n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus précipitées.

15:02 - Les habitants de Guégon plutôt pour Macron il y a deux ans Guégon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 31,25%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 33,51% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,67% contre 54,33%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,16% au premier tour, contre 43,72% pour le binôme Régionaliste. Au second round, c'est encore un binôme Régionaliste qui cumulera le plus de suffrages, avec 72,17% sur l'unique circonscription recouvrant Guégon.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Guégon en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 271 votants de Guégon avaient choisi l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 30,87% des votes face à Nathalie Loiseau à 23,58% et François-Xavier Bellamy à 9,23%.

11:45 - Guégon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Guégon, le scrutin est en cours. Dotée de 1 372 logements pour 2 251 habitants, la densité de la ville est de 42 hab par km². Avec 104 entreprises, Guégon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 27 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,92 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 49,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 37,63% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 204,89 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. En résumé, Guégon incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Guégon, quelle abstention aux européennes ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Guégon, 67,48% des habitants avaient participé. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 960 personnes aptes à participer à une élection à Guégon avaient pris part au scrutin (soit 53,19%), contre un taux de participation de 44,34% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Guégon À Guégon, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,05% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Guégon ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,81% dans la commune, contre un taux de participation de 81,02% au second tour, soit 1 545 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.