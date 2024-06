Résultat des européennes à Guémené-sur-Scorff : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Guémené-sur-Scorff, que vont décider les électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Guémené-sur-Scorff, le binôme Nupes avait en effet glané 31,61% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,18% à Guémené-sur-Scorff, contre 20,39% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Guémené-sur-Scorff ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Guémené-sur-Scorff entre Jordan Bardella en 2019 (19,42%) et Marine Le Pen en 2022 (24,35% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Renaissance à Guémené-sur-Scorff ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Guémené-sur-Scorff avec 24,35% contre 27,59% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,33% contre 55,67%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 22,58% au premier tour, contre 31,61% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de votes, avec 54,93% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Guémené-sur-Scorff lors des précédentes européennes, avec 20,39% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 19,42% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 16,18%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Guémené-sur-Scorff : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Guémené-sur-Scorff, les élections sont en cours. Avec une population de 1 097 habitants répartis dans 723 logements, ce bourg présente une densité de 942 hab par km². L'existence de 111 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (50,07 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 56,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1894,73 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Guémené-sur-Scorff, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Guémené-sur-Scorff Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des élections passées. Lors des dernières élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,53% des inscrits sur les listes électorales de Guémené-sur-Scorff (Morbihan). Le taux d'abstention était de 55,71% en 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Guémené-sur-Scorff, 58,31% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Guémené-sur-Scorff ? Ce dimanche, lors des européennes à Guémené-sur-Scorff, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 654 personnes en âge de voter dans la commune, 30,58% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 27,98% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Le conflit entre la Palestine et Israël pourrait entre autres de faire augmenter le taux de participation à Guémené-sur-Scorff (56160).