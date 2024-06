En direct

19:12 - À Guer, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 4,29% à Guer, contre 26,74% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Guer, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,68% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (3,46% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,16% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,97% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Guer, entre les 26,74% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Guer avant les européennes Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Guer semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Guer lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,12%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,18%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 44,72% contre 55,28%. Le RN n'a pas plus convaincu à Guer par la suite, lors des élections des députés, avec 19,44% au premier tour, contre 32,68% pour le binôme Régionaliste. Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme Régionaliste gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 25,08%, Jordan Bardella avait été devancé à l'issue des élections européennes il y a cinq ans par la liste de Nathalie Loiseau avec 26,74% des bulletins valides.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Guer La composition démographique et socio-économique de Guer façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,36% de plus de 75 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 174 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 333 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,52%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,25%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Guer mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,6% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux élections européennes à Guer Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 46,07% des personnes en âge de participer à une élection à Guer avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 55,9% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Guer Ce 9 juin, lors des élections européennes à Guer, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,9% au premier tour. Au deuxième tour, 46,33% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Guer ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 76,73% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 429 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.