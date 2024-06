Résultat des européennes à Guillac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Guillac à la loupe La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 15,37% des suffrages dans la localité. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,03% pour Yannick Jadot, 1,23% pour Fabien Roussel et 1,91% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 5,24% à Guillac, contre 25,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national favori à Guillac pour les européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. La liste Rassemblement national pourrait se situer à 30% à Guillac si la tendance décrite par les sondeurs à l'échelle de la France se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Guillac Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,73% contre 31,2% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,58% contre 54,42%. Le RN ratait aussi la première marche à Guillac quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,86% au premier tour, contre 47,47% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Guillac, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera choisie lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 à Guillac Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste du Rassemblement national enregistrait 24,34% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 25,09%.

11:45 - Démographie et politique à Guillac, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Guillac exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec 47,21% de population active et une densité de population de 63 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 7,88% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (27,38%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 598 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,74%) et le nombre de résidences HLM (0,98% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,75%, comme à Guillac, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Guillac : les chiffres clés Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Au moment des européennes de 2019, parmi les 566 inscrits sur les listes électorales à Guillac, 45,84% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 54,66% lors des élections européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Guillac, 64,83% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Guillac La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Guillac. Au second tour de la présidentielle, sur les 1 105 personnes en âge de voter au sein de la commune, 83,36% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 82,35% au premier tour, soit 910 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Guillac .