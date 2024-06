Résultat des européennes à Guilliers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Guilliers, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,09% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,84% à Guilliers, contre 23,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Guilliers lors des européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très commenté. Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste Bardella à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance doit le porter à 35% à Guilliers, soit dix points de plus également que ses 25,84% dans la ville. Mais Guilliers n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus risquées.

15:02 - Les votants de Guilliers plutôt favorables à Macron il y a deux ans Guilliers avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,6%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 28,02% des suffrages. Elle retournera la tendance au second avec 50,93% contre 49,07% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,31% au premier tour, contre 41,87% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, c'est encore un binôme Régionaliste qui glanera le plus de suffrages, avec 79,49% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 25,84% pour Jordan Bardella en 2019 à Guilliers Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 25,84% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 23,82% et Manon Aubry à 9,89%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec 115 électeurs de Guilliers.

11:45 - Guilliers : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire de Guilliers, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 9,57% d'agriculteurs pour 1 337 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 781 foyers fiscaux. Dans le bourg, 14,14 % des résidents sont des enfants, et 35,9 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 44,34% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 42,12% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 670,87 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Guilliers, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Abstention aux européennes à Guilliers : facteurs et implications Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 446 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes 2019, le taux d'abstention s'élevait à 49,58% dans la commune de Guilliers, contre un taux d'abstention de 53,88% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes à Guilliers sont lancées À Guilliers, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 901 personnes en âge de voter dans la ville, 80,02% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 79,36% au deuxième tour, ce qui représentait 715 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,7% au premier tour et seulement 49,72% au second tour. Quelle sera la participation à Guilliers cette année ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français pourraient ramener les citoyens de Guilliers dans les bureaux de vote.