Résultat des européennes à Gy : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les votants de Gy penchaient pour Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Gy. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 32,05% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 51,15% au deuxième (Gy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,61% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,68%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,79%, devant Emmanuel Macron à 46,21%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience pleine d'enseignements Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première position avec 26,34%, contre 25% pour le RN.

11:45 - Gy et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Gy, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec 41,52% de population active et une densité de population de 44 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,63% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,29%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 373 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,62%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,11%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,81% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières élections européennes à Gy Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014. L'analyse des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 46,06% au niveau de Gy, à comparer avec un taux d'abstention de 49,72% lors des européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Gy : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Gy, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur décisif des élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,05% au premier tour et seulement 46,8% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Gy ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 713 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,87% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,2% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.