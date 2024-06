Résultat des européennes à Hangenbieten : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Hangenbieten avec 30,25% contre 34,33% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,39% contre 57,61%. Le RN ratait aussi la première marche à Hangenbieten quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 26,43% au premier tour, contre 29,66% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Hangenbieten, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

11:45 - Le poids démographique et économique de Hangenbieten aux européennes

La structure démographique et socio-économique de Hangenbieten détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec 54,39% de population active et une densité de population de 367 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 5,66% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,28%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 694 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Hangenbieten mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,48% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.