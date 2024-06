Résultat des européennes à Heimsbrunn : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Avantage Renaissance à Heimsbrunn ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 29,32% contre 29,66% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,1% contre 50,9%. Le RN ne convainquait pas plus à Heimsbrunn quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 25,13% au premier tour, contre 39,07% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Heimsbrunn, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Heimsbrunn, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, avec 25,96% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,79% et Yannick Jadot à 12,18%.

11:45 - Analyse socio-économique de Heimsbrunn : perspectives électorales La démographie et le contexte socio-économique de Heimsbrunn contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 122 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,04%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,54%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 589 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Heimsbrunn mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,29% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Heimsbrunn La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des dernières élections, les 1 387 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, 43,96% des personnes en capacité de voter à Heimsbrunn avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,37% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Heimsbrunn : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Heimsbrunn. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 147 personnes en âge de voter dans la commune, 77,94% avaient pris part au vote, contre une participation de 78,45% au second tour, soit 899 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix du quotidien pourraient entre autres augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Heimsbrunn.