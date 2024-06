En direct

19:09 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Héricourt, le binôme Nupes avait en effet glané 29,66% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,37% à Héricourt, contre 15,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 15,84% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 20% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,71% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella font espérer à Héricourt Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Héricourt semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la commune.

15:02 - Les inscrits d'Héricourt plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un très bon score pour le RN à Héricourt. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 30,36% au premier round avant un formidable 52,90% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. Elle avait rassemblé 29,61% au 1er tour et 52,12% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 25,19% et 20% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (47,88%) au second.

12:45 - En 2019, une expérience déjà tranchante Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Héricourt, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 30,36% des votes face à Nathalie Loiseau à 15,84% et Yannick Jadot à 11,58%.

11:45 - Héricourt : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune d'Héricourt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Dans la ville, 18,06% des résidents sont des enfants, et 27,67% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,42%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 410 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,39%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,40%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Héricourt mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,57% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Héricourt ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques passées. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation représentait 49,49% dans la commune d'Héricourt, à comparer avec une participation de 42,82% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Héricourt, 67,62% des votants avaient voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Héricourt : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Héricourt ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,88% au premier tour et seulement 57,17% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 527 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 29,95% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,7% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.