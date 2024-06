En direct

19:28 - À Hérouvillette, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était élevé à 9,49% à Hérouvillette, contre 23,72% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Hérouvillette, le binôme Nupes avait en effet glané 27,58% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Hérouvillette lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Hérouvillette. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs d'Hérouvillette penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Hérouvillette avec 23,5% contre 33,81% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,45% contre 62,55%. Le RN ratait aussi la première marche à Hérouvillette un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 19,05% au premier tour, contre 38,29% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 57,30% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Hérouvillette en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste RN avait obtenu 22,58% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 23,72%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Hérouvillette : tour d'horizon démographique Quel portrait faire d'Hérouvillette, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 351 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 60 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,74 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 49,73% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 174,34 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Hérouvillette, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Hérouvillette Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 39,32% au niveau d'Hérouvillette (Calvados), contre un taux d'abstention de 53,88% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Hérouvillette À Hérouvillette, la participation constituera l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,49% au premier tour et seulement 48,47% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Hérouvillette ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 15,9% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 16,24% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.