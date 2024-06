15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les européennes

Elections les plus proches, les législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Houdain. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 52,68% au premier tour et surtout 67,62% au second. Le RN s'était placé devant les prétendants estampillés Ensemble ! (17,24%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (15,52%) au premier tour puis encore LREM avec 32,38% au second (Houdain n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 45,97% au 1er tour et 64,58% au 2e dans la cité.