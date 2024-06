En direct

19:25 - Qui va tirer parti du vote Nupes à Houlgate ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 4,88% à Houlgate, contre 29,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Houlgate, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,98% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Houlgate ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection européenne 2024. On note que Houlgate compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,31% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Houlgate ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Houlgate lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 18,55%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,93% contre 65,07%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,42% au premier tour, contre 35,00% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - 29,88% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Houlgate Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella terminant à la deuxième place à 22,31% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 29,88%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Houlgate : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Houlgate, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,84% et une densité de population de 417 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 988 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 059 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,88%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 78,85%, comme à Houlgate, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Houlgate : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Lors des européennes 2019, le taux de participation représentait 59,65% des inscrits sur les listes électorales de Houlgate (Calvados). Le taux de participation était de 51,31% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Houlgate : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement l'étendue de la participation à Houlgate. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,67% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 22,3% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La guerre entre Israël et la Palestine et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à impacter le taux de participation à Houlgate.