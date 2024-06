Résultat des européennes à Huez : l'élection 2024 en direct

Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 6,43% à Huez, contre 28,38% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Huez, le binôme Nupes avait en effet glané 18,66% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,89% pour Yannick Jadot, 1,08% pour Fabien Roussel et 0,97% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Huez, entre les 28,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,49% de LREM au premier tour des législatives…

La liste Rassemblement national pourrait s'approcher de 30% à Huez si la tendance anticipée par les sondeurs sur la France entière se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Huez avec 20,19% contre 35,42% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 36,48% contre 63,52%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,96% au premier tour, contre 32,49% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Huez, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

11:45 - Huez : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune d'Huez, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 14,41% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 18,95% de 60 ans et plus. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (90,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 493 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,41%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (47,64%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 89,55%, comme à Huez, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.