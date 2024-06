En direct

19:08 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Issoire pour ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 8,17% à Issoire, contre 22,51% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Issoire, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Issoire ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Si à l'échelle nationale, les sondeurs prévoient une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 30% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Issoire ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Issoire lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,11%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,27%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,31% contre 58,69%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,57% au premier tour, contre 27,00% pour le binôme Nupes. Sur la commune d'Issoire, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? La liste de Bardella ne finissait que deuxième aux européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première place avec 22,51%, contre 20,18% pour le RN.

11:45 - Issoire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique d'Issoire façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 13,36% et une densité de population de 739 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (29,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5 119 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,92%) et le nombre de résidences HLM (19,37% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Issoire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,78% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Issoire : retour sur la participation aux dernières européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Issoire, 65,98% des électeurs n'avaient pas participé. L'analyse des scrutins européens passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 47,67% des électeurs d'Issoire avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,66% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Issoire : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Issoire, le niveau de participation sera sans aucun doute un facteur fort de ces européennes 2024. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 494 personnes en âge de voter au sein de la ville, 27,32% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,19% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,41% au premier tour et seulement 53,29% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Issoire ? La guerre en Ukraine ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient entre autres pousser les citoyens d'Issoire (63500) à s'intéresser plus fortement du scrutin.