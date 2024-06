Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 4,51% à Istres, contre 15,34% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des dernières législatives. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Istres, la Nupes avait en effet cumulé 26,82% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Une performance à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces européennes 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Istres semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les inscrits d'Istres plutôt pour Le Pen il y a deux ans

Le verdict de l'élection la plus récente semble un indice instructif au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Istres. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la cité avec 32,97% en moyenne au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 54,18% au 2e (Istres étant coupée en 2 circonscriptions). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,51% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,51% et Emmanuel Macron troisième avec 18,74%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,57%, devant Emmanuel Macron à 41,43%.