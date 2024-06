En direct

19:35 - Les suffrages de la gauche unie très suivis L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,16% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,06% à Izel-lès-Équerchin, contre 21,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 21,18% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,39% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,04% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Izel-lès-Équerchin ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Izel-lès-Équerchin semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Izel-lès-Équerchin ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Izel-lès-Équerchin. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 42,47% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 58,10% au 2e (Izel-lès-Équerchin n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un score plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La patronne du parti avait accumulé 38,92% au premier tour et 56,04% au deuxième dans la ville.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait séduit 41,48% des votes, contre Nathalie Loiseau à 21,18% et Yannick Jadot à 9,17%.

11:45 - Izel-lès-Équerchin : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Izel-lès-Équerchin comme dans toute la France. Avec ses 1 058 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 39 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le bourg, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,58 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 33,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 460,79 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, à Izel-lès-Équerchin, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Izel-lès-Équerchin La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Au fil des dernières années, les 1 070 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 39,98% des votants d'Izel-lès-Équerchin, contre un taux d'abstention de 50,07% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Izel-lès-Équerchin : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Izel-lès-Équerchin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,81% au premier tour et seulement 45,89% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Izel-lès-Équerchin ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 22,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,06% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.