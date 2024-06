En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Jaujac fait envie à gauche Une autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nupes. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Jaujac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 42,57% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 7,62% à Jaujac, contre 16,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (11,24% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (19,43% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (6,86% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Jaujac ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections. Les sondages dessinent une liste RN à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 24% à Jaujac, soit dix points de plus également que ses 14,67% au niveau local. Mais Jaujac n'est pas la France et on note que le mouvement n'a gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Jaujac plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Les électeurs de Jaujac avaient accordé à Marine Le Pen 16,03% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la candidate de l'extrême droite avec 34,73% et 18,83% des voix. Le second round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 56,83% contre 43,17% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,16%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 42,57% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot en première position lors des européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. À Jaujac, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Yannick Jadot avec 19,43% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Nathalie Loiseau avec 16,76% et Jordan Bardella avec 14,67%.

11:45 - Jaujac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Jaujac, les élections sont en cours. Dotée de 1 004 logements pour 1 259 habitants, la densité de la ville est de 48 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 779 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (47,71 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 33,14% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 32,04% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 96,87 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Jaujac participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Jaujac : étude du niveau de participation aux européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 57,26% des inscrits sur les listes électorales de Jaujac (Ardèche) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 48,33% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Jaujac pour les élections européennes À Jaujac, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux des élections européennes 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,86% au niveau de la localité, contre une abstention de 26,43% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?