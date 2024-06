En direct

19:35 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Job, qui va récupérer les 62,74% de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Job, le binôme Nupes avait en effet obtenu 62,74% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,38% à Job, contre 15,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Job lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. Quand on analyse la progression du Rassemblement national prévue par les intentions de vote au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier a toutes les chances de se situer à environ 35% à Job. Une projection qui concorde avec les électeurs déjà conquis par les lepénistes sur place entre les européennes 2019 (25,77%) et Marine Le Pen en 2022 (29,91% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Job Marine Le Pen a surperformé à Job au cours de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,91% des suffrages au premier round. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau elle qui s'imposait à Job avec 50,91%, devant Emmanuel Macron à 49,09%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 12,98% des votes sur place, contre 62,74% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (75,27%).

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Job, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 25,77% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,05% et Yannick Jadot à 11,73%. Ce sont alors 101 habitants qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Job : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La démographie et le profil socio-économique de Job déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec 42,28% de population active et une densité de population de 23 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,94% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (40,95%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 421 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,20%) et le nombre de résidences HLM (1,06% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,62%, comme à Job, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Job Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Job, 65,87% des électeurs n'avaient pas participé. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections passées ? Lors des européennes de 2019, parmi les 425 personnes en âge de voter à Job, 50,12% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 55,5% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Job Le taux de participation sera incontestablement l'un des critères principaux de ces européennes à Job. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,11% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 22,72% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,59% au premier tour. Au second tour, 53,76% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Job ? L'inflation et son impact sur le quotidien des ménages sont de nature à ramener les électeurs de Job dans les bureaux de vote.