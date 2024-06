En direct

19:10 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Joigny ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Joigny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,58% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,75% à Joigny, contre 18,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Joigny avant les européennes A noter : Joigny fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,12% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Joigny lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,92%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,86%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 45,04% contre 54,96%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Joigny quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 26,35% au premier tour, contre 30,58% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Joigny, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - 29,12% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Joigny Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Joigny, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 29,12% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,17% et Yannick Jadot à 10,95%.

11:45 - Dynamique électorale à Joigny : une analyse socio-démographique Comment les habitants de Joigny peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 205 habitants/km² et un taux de chômage de 17,81%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 734 €/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 21,06% et d'une population étrangère de 18,31% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Joigny mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,58% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Participation aux européennes à Joigny : un regard approfondi Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 2 542 personnes aptes à participer à une élection à Joigny s'étaient rendues aux urnes (soit 46,02%). La participation était de 36,32% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Joigny Ce 9 juin, lors des européennes à Joigny, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 358 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 31,9% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 33,32% au second tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,95% au premier tour et seulement 58,12% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient capables d'impacter la participation à Joigny.