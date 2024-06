Résultat des européennes à Joudreville : l'élection 2024 en direct

En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 8,33% à Joudreville, contre 4,69% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des législatives à Joudreville, le binôme Nupes avait en effet réuni 37,81% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 47% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

La ville de Joudreville avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la cheffe de file du parti frontiste prenait une avance notable avec 38,45% au premier tour. Rebelotte au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 69,34%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 31,45% des suffrages sur place, contre 37,81% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 70,14%.

Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Joudreville, avec 37,76%, soit 145 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Ian Brossat à 13,28% et Manon Aubry à 12,76%.

11:45 - Élections européennes à Joudreville : un éclairage démographique

Dans la commune de Joudreville, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 17,84% des résidents sont des enfants, et 11,15% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (68,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 292 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,51%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,78%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Joudreville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 44,07% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.