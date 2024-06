Résultat des européennes à Joué-l'Abbé : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les habitants de Joué-l'Abbé plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle

Regarder le plus récent verdict des urnes semble une évidence au moment de l'élection suivante. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un beau démarrage pour le RN à Joué-l'Abbé. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 26,98% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,69% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,31% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,28%. Avec 45,24% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,76%.