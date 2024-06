Résultat des européennes à Joux-la-Ville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Avantage RN à Joux-la-Ville ? L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait une avance notable avec 31,61% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,4% et 16,41% des voix. Au 2e tour, elle écrasait aussi Macron avec 56,15% contre 43,85%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 32,55% des votes sur place, contre 36,79% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,63%.

12:45 - 31,79% pour Jordan Bardella en 2019 à Joux-la-Ville Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le mouvement attirait 31,79% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 19,49% et Yannick Jadot à 9,23%.

11:45 - Analyse socio-économique de Joux-la-Ville : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Joux-la-Ville mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 28 habitants par km² et un taux de chômage de 14,33%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Avec ses 9,52% d'agriculteurs pour 1 151 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,11% et d'une population étrangère de 7,55% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,11%, comme à Joux-la-Ville, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Joux-la-Ville Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Joux-la-Ville, 68,66% des votants ne s'étaient pas déplacés. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 56,88% des inscrits sur les listes électorales de Joux-la-Ville (Yonne) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 55,67% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Joux-la-Ville ? À Joux-la-Ville, l'un des facteurs forts du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,87% au premier tour et seulement 59,51% au second tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,92% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux d'abstention de 30,53% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.