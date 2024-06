Résultat des européennes à Jouy-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les électeurs de Jouy-le-Châtel penchaient pour Le Pen à la présidentielle Le résultat du test démocratique le plus récent peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Jouy-le-Châtel. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 31,74% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Jouy-le-Châtel n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,75% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,6%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 61,48%, devant Emmanuel Macron à 38,52%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Jouy-le-Châtel, avec 34,2% des suffrages exprimés, soit 158 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 12,77% et François-Xavier Bellamy avec 12,34%.

11:45 - Élections à Jouy-le-Châtel : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Jouy-le-Châtel peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 20,88% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,45% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 450 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,56%) et le nombre de résidences HLM (4,15% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Jouy-le-Châtel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,53% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Jouy-le-Châtel : les chiffres clés Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Jouy-le-Châtel, 67,3% des électeurs avaient voté. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? En 2019, à l'occasion des européennes, 486 personnes en capacité de participer à une élection à Jouy-le-Châtel s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,73%), à comparer avec une participation de 48,77% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Jouy-le-Châtel : la participation en question À Jouy-le-Châtel, l'une des clés du scrutin européen sera sans nul doute l'abstention. Le conflit armé ukrainien serait capable d'impacter le taux de participation à Jouy-le-Châtel. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,06% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 21,06% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,99% au premier tour et seulement 54,7% au deuxième tour.