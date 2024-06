En direct

19:35 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Joze ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 17,18% à Joze, contre 4,85% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Joze, le binôme Nupes avait en effet glané 39,5% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Joze lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Joze entre Jordan Bardella en 2019 (29,3%) et Marine Le Pen en 2022 (35,88% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Joze plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait les devants avec 35,88% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,93% et 11,67% des voix. Nouveau coup d'éclat au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 53,61% contre 46,39%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 22,12% des voix sur place, contre 39,50% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,63%).

12:45 - À Joze, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Joze, à 29,3%, soit 133 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,18% et François-Xavier Bellamy à 14,76%.

11:45 - Dynamique électorale à Joze : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Joze comme dans toute la France. Avec ses 1 158 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 72 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (79,33 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 653,03 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Joze incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Joze ? L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. En 2019, durant les européennes, le taux de participation représentait 57,18% dans la commune de Joze. La participation était de 50,89% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Joze : les leçons des précédentes élections À Joze, l'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Joze (63350). A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,34% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 20% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.