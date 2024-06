Résultat des européennes à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle : perspectives électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 94 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,04%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,15%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 052 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (8,66%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,52%, comme à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.