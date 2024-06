Résultat des européennes à Kédange-sur-Canner : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a énormément séduit à Kédange-sur-Canner à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 32,79% des électeurs au premier round. Au second tour du scrutin, c'est de nouveau la leader de l'ancien Front national qui avait le plus convaincu à Kédange-sur-Canner avec 56,97%, devant Emmanuel Macron à 43,03%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 26,01% des suffrages sur place, contre 28,90% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 52,38%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Kédange-sur-Canner

La composition démographique et socio-économique de Kédange-sur-Canner façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,13% de plus de 75 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (16,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 356 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,78%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,05%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Kédange-sur-Canner mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,91% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.