Résultat des européennes à l'Absie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les votants de l'Absie plutôt favorables à Macron en 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,59% contre 32,85% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 40,99% contre 59,01%. Le RN ne convainquait pas plus à l'Absie un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 17,86% au premier tour, contre 37,01% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de l'Absie, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - À l'Absie, Jordan Bardella en première position en 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste avait attiré 25,51% des voix, soit 75 voix, contre Nathalie Loiseau à 24,83% et François-Xavier Bellamy à 13,27%.

11:45 - Les données démographiques de l'Absie révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de l'Absie déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 72 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,62%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,66%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 320 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,08% et d'une population étrangère de 9,04% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à l'Absie mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,82% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - L'Absie : analyse du taux de participation aux européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 329 personnes en âge de voter à l'Absie, 46,14% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 42,07% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à l'Absie Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un critère décisif des européennes 2024 à l'Absie. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien sont de nature à inciter les électeurs de l'Absie à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 708 personnes en âge de voter dans la commune, 29,1% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 27,97% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,67% au premier tour. Au deuxième tour, 56,72% des votants ne se sont pas déplacés.