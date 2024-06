Résultat des européennes à l'Isle-Jourdain : l'élection 2024 en direct

17:24 - Vent favorable à Hayer à l'Isle-Jourdain ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à l'Isle-Jourdain lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,7%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,68%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,27% contre 56,73%. Le RN n'a pas plus convaincu à l'Isle-Jourdain quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,02% au premier tour, contre 21,36% pour le binôme Divers droite. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de suffrages, avec 55,59% sur la seule circonscription couvrant L'Isle-Jourdain.