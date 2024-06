Résultat des européennes à la Bâtie-Neuve : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de la Bâtie-Neuve façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et le contexte socio-économique de la Bâtie-Neuve contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 22,02% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,98% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 123 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 019 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,57%) et le nombre de résidences HLM (13,41% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à la Bâtie-Neuve mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,15% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.