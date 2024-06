En direct

19:28 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à la Chapelle-des-Pots ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était arrogée 13,59% à la Chapelle-des-Pots, contre 10,33% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés à la Chapelle-des-Pots, le binôme Nupes avait en effet glané 26,01% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de la Chapelle-des-Pots pour les candidats RN ? Les intentions de vote imaginent une liste RN à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le pousser à 33% à la Chapelle-des-Pots, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Avantage RN à la Chapelle-des-Pots ? La Chapelle-des-Pots avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,65%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 26,24% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 49,68% contre 50,32%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Chapelle-des-Pots quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 17,69% au premier tour, contre 26,01% pour le binôme Nupes. Ce démarrage poussif ne va pas empêcher le RN de finir victorieux au second tour avec 17,69%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à la Chapelle-des-Pots Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à la Chapelle-des-Pots, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, cumulant 23,91% des votes contre Yannick Jadot à 14,13% et Nathalie Loiseau à 13,59%. C'étaient alors 88 habitants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Comment la composition démographique de la Chapelle-des-Pots façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de la Chapelle-des-Pots façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 96 habitants par km² et 38,83% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 10,5% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 381 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,14%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,40%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à la Chapelle-des-Pots mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 36,87% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Chapelle-des-Pots ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 56,79% dans la commune de la Chapelle-des-Pots, à comparer avec un taux de participation de 47,46% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À la Chapelle-des-Pots, 67,79% des habitants avaient voté.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à la Chapelle-des-Pots ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à la Chapelle-des-Pots ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,06% au sein de la commune, contre une abstention de 22,33% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,2% au premier tour. Au second tour, 53,4% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation et son impact sur le quotidien des familles sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de la Chapelle-des-Pots (17100).