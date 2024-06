En direct

19:31 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche à la Chapelle du Lou du Lac ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 3,37% à la Chapelle du Lou du Lac, contre 17,48% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives à la Chapelle du Lou du Lac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,34% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à la Chapelle du Lou du Lac, entre les 17,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,09% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,75% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à la Chapelle du Lou du Lac ? Le nombre de bulletins glanés par la liste de Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections des députés européens localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les sondeurs prédisent un resultat de 33% pour Jordan Bardella aux européennes en juin, soit 10 points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà progressé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 30% à la Chapelle du Lou du Lac ce 9 juin au soir.

15:02 - Les électeurs de la Chapelle du Lou du Lac penchaient pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,49% contre 30,09% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 40,19% contre 59,81%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 22,53% au premier tour, contre 34,34% pour le binôme Nupes. Sur la commune de la Chapelle du Lou du Lac, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - À la Chapelle du Lou du Lac, Yannick Jadot devant les autres en 2019 Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans, la liste de Yannick Jadot finissant en première position avec 19,33%, contre 17,79% pour le RN.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à la Chapelle du Lou du Lac Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à la Chapelle du Lou du Lac comme partout ailleurs. Dotée de 382 logements pour 1 025 habitants, la densité de la ville est de 137 habitants/km². Avec 21 entreprises, La Chapelle du Lou du Lac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 29,99 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 10,62 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 26,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 30,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 619,39 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Chapelle du Lou du Lac, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à la Chapelle du Lou du Lac Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À la Chapelle du Lou du Lac, 58,76% des votants n'avaient pas voté. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 044 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 46,8% des personnes habilitées à participer à une élection à la Chapelle du Lou du Lac avaient boudé les urnes. L'abstention était de 56,95% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Chapelle du Lou du Lac : la participation en question Le taux de participation constituera l'un des critères importants de ces européennes à la Chapelle du Lou du Lac. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français est de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de la Chapelle du Lou du Lac. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 687 personnes en âge de voter au sein de la localité, 15,28% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 16,74% au second tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,4% au premier tour. Au second tour, 47,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Chapelle du Lou du Lac ?