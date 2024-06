En direct

19:13 - À la Ferté-Gaucher, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 16,63% des suffrages dans la localité. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,43% à la Ferté-Gaucher, contre 13,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les habitants de la Ferté-Gaucher ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections européennes. Indicateur clé pour ce dimanche : La Ferté-Gaucher fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,06% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,84% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Avantage Rassemblement à la Ferté-Gaucher ? Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à la Ferté-Gaucher. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 38,01% au 1er round et surtout 57,22% au deuxième, lui promettant le plus haut niveau à l'échelle communale (La Ferté-Gaucher ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La patronne du mouvement avait accumulé 35,84% au premier tour et 59,08% au 2e dans la cité.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à la Ferté-Gaucher Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à la Ferté-Gaucher, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 41,06% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 13,93% et François-Xavier Bellamy à 9,52%. Ce qui correspond à 457 bulletins dans la ville.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à la Ferté-Gaucher Dans la ville de la Ferté-Gaucher, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Avec une densité de population de 277 hab/km² et 42,34% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 19,24% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 794 €/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,31% et d'une population immigrée de 12,53% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à la Ferté-Gaucher mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,49% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Européennes précédentes à la Ferté-Gaucher : retour sur la participation électorale Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À la Ferté-Gaucher, 69,8% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 51,71% des personnes aptes à voter à la Ferté-Gaucher avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 62,35% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux européennes à la Ferté-Gaucher Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Ferté-Gaucher ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 429 personnes en âge de voter dans la localité, 72,0% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 68,63% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 669 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,19% au premier tour et seulement 42,12% au second tour. Les habitants des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?