Résultat des européennes à la Feuillie : l'élection 2024 en direct

17:23 - Résultat favorable au RN à la Feuillie ? Regarder dans le rétro pour voir le test démocratique le plus récent semble logique au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à la Feuillie. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 28,43% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! Sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,96% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,08%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,07%, devant Emmanuel Macron à 45,93%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à la Feuillie Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 33,9% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,28% et François-Xavier Bellamy à 9,79%. Le RN attirait ainsi 180 habitants de la Feuillie passés par les urnes.

11:45 - Les données démographiques de la Feuillie révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de la Feuillie sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,4%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 497 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,16%) et le nombre de résidences HLM (1,68% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à la Feuillie mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,97% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Européennes passées à la Feuillie : le niveau d'abstention L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 41,49% au niveau de la Feuillie (Seine-Maritime). Le taux d'abstention était de 47,61% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur La Feuillie Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à la Feuillie ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les prix du quotidien seraient par exemple susceptibles de faire augmenter la participation à la Feuillie. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 21,69% au second tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.