19:13 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la Nupes à la Grand-Combe ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à la Grand-Combe, le binôme Nupes avait en effet accumulé 51,72% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 10,11% à la Grand-Combe, contre 8,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella font espérer à la Grand-Combe À la Grand-Combe, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,42% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 16,51% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à la Grand-Combe ? Marine Le Pen était largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 16,51% contre 8,15% pour Emmanuel Macron et 22,82% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,67% contre 66,33%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,16%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 51,72% des voix. La Grand-Combe choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 74,94%.

12:45 - À la Grand-Combe, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections européennes à l'époque. Le bulletin avait séduit 29,42% des suffrages, soit 361 voix dans la ville, contre Ian Brossat à 21,52% et Raphaël Glucksmann à 10,11%.

11:45 - Les données démographiques de la Grand-Combe révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de la Grand-Combe révèlent des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 40,29% et une densité de population de 427 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 12 106 euros par an peut être révélateur de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,94% et d'une population immigrée de 13,30% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à la Grand-Combe mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,67% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à la Grand-Combe : les chiffres clés Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 58,64% des personnes habilitées à participer à une élection à la Grand-Combe avaient boudé les urnes. L'abstention était de 61,05% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes sont lancées à la Grand-Combe : scrutin en cours À la Grand-Combe, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,11% au premier tour et seulement 42,38% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à la Grand-Combe ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 067 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 60,96% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 64,33% au premier tour, ce qui représentait 1 973 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.