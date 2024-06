Résultat des européennes à la Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les voix de la Nupes font envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 21,38% des suffrages dans la commune. Une performance à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,7% à la Marne, contre 20,58% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Bardella font espérer à la Marne Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté pour ces élections des députés européens, localement. Si en France, les instituts de sondage prédisent une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de la Marne plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Marne lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,78%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29,43%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 47,31% contre 52,69%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,05% au premier tour, contre 27,29% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 54,44% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à la Marne Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui s'était placée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à la Marne, avec 28,64% des votes exprimés devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,58% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 9,62%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à la Marne : ce qu'il faut savoir Quelle influence les électeurs de la Marne exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 81 habitants par km² et 54,36% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 5,99% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (7,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 505 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,26%) et le nombre de résidences HLM (2,88% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à la Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,58% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - La Marne : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À la Marne, 73,86% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 53,22% des inscrits sur les listes électorales de la Marne. L'abstention était de 60,64% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à la Marne À la Marne, la participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,65% au premier tour et seulement 41,29% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 75,75% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 73,71% au second tour, c'est-à-dire 830 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.