En direct

19:34 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à la Maxe ? L'autre question qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,9% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,18% à la Maxe, contre 21,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 21,05% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 35,41% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,95% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à la Maxe lors des européennes ? Le score de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu localement pour ces élections européennes 2024. On remarque que La Maxe compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,51% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de la Maxe penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,44% contre 35,41% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,58% contre 61,42%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Maxe un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,54% au premier tour, contre 30,05% pour le binôme Les Républicains. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - En 2019, une élection pleine d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste poussée par Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à la Maxe, avec 21,51% des votes (94 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 21,05% et Yannick Jadot avec 12,36%.

11:45 - Les données démographiques de la Maxe révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Maxe montrent des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Dans le village, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,42% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 437 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,13%) et le nombre de résidences HLM (0,77% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à la Maxe mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,91% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à la Maxe : quelles tendances ? Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À la Maxe, 64,84% des électeurs avaient voté. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 59,02% des électeurs de la Maxe avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,65% en 2014.

09:30 - Participation à la Maxe : que retenir des précédentes élections ? La participation constituera incontestablement l'une des clés des européennes 2024 à la Maxe. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à inciter les électeurs de la Maxe à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 80,0% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,86% au premier tour, soit 659 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,02% au premier tour. Au second tour, 51,36% des électeurs se sont déplacés.