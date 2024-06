Résultat des européennes à la Meilleraye-de-Bretagne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à la Meilleraye-de-Bretagne pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 23,35% des suffrages dans la commune. Une percée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,56% à la Meilleraye-de-Bretagne, contre 22,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à la Meilleraye-de-Bretagne avant les européennes Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des européennes 2024 sera très instructif. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à la Meilleraye-de-Bretagne. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de la Meilleraye-de-Bretagne plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,01% contre 32,94% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,26% contre 58,74%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 14,26% au premier tour, contre 23,35% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à la Meilleraye-de-Bretagne lors des européennes à l'époque, avec 22,78%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,17% des bulletins.

11:45 - La Meilleraye-de-Bretagne : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de la Meilleraye-de-Bretagne, le scrutin est en cours. Avec ses 1 568 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 49 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 421 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,83 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 30,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 35,87% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 316,42 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À la Meilleraye-de-Bretagne, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - La Meilleraye-de-Bretagne : retour sur la participation aux dernières européennes Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%. Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? En 2019, pendant les élections européennes, 47,32% des personnes en capacité de voter à la Meilleraye-de-Bretagne avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 56,39% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Meilleraye-de-Bretagne : scrutin en cours Ce dimanche, lors des européennes à la Meilleraye-de-Bretagne, qu'en sera-t-il de la participation ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,16% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,96% au deuxième tour, c'est-à-dire 764 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?