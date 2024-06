Résultat des européennes à la Peyratte : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Résultat favorable à Hayer à la Peyratte ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Peyratte lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,38%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,01%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,83% contre 61,17%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Peyratte quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,14% au premier tour, contre 34,55% pour le binôme Nupes. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? La liste de Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,81%, contre 23,02% pour le RN.

11:45 - Élections à la Peyratte : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de la Peyratte peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,08% de 60 ans et plus. Avec ses 15,6% d'agriculteurs pour 1 114 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,80%) et le nombre de résidences HLM (1,97% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à la Peyratte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,04% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - La Peyratte : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections européennes L'étude des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Durant les européennes 2019, sur les 418 inscrits sur les listes électorales à la Peyratte, 54,57% étaient allés voter. Le taux de participation était de 48,04% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À la Peyratte, 67,98% des votants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à la Peyratte À la Peyratte, l'une des clés de ces européennes 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,23% au premier tour et seulement 49,62% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,38% dans la commune. L'abstention était de 15,34% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.