En direct

19:16 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Une autre interrogation qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 20,41% des voix dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,1% à la Plagne Tarentaise, contre 25,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 25,35% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,1% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,9% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à la Plagne Tarentaise ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à la Plagne Tarentaise. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à la Plagne Tarentaise ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,62% contre 28,1% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,11% contre 58,89%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,08% au premier tour, contre 36,62% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, laissant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - 25,35% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à la Plagne Tarentaise Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Bardella se contentant de la deuxième place à 17,3% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 25,35%.

11:45 - Comprendre l'électorat de la Plagne Tarentaise : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, La Plagne Tarentaise émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 3 814 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 998 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,77 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 162 résidents étrangers, soit 4,23% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 048 euros/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. En résumé, La Plagne Tarentaise incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à la Plagne Tarentaise Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Durant les élections européennes de 2019, sur les 1 551 personnes en âge de voter à la Plagne Tarentaise, 55,24% étaient restées chez elles. L'abstention était de 65,01% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Plagne Tarentaise : la participation au cœur des préoccupations À la Plagne Tarentaise, le taux de participation constituera sans aucun doute l'un des facteurs importants de ce scrutin européen. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles serait capable de ramener les citoyens de la Plagne Tarentaise vers les urnes. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 76,97% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 75,68% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 654 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,13% au premier tour. Au second tour, 44,03% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à la Plagne Tarentaise cette année ?