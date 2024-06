Résultat des européennes à la Roche-Chalais : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - Quels étaient les résultats des européennes à la Roche-Chalais il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à la Roche-Chalais, avec 37,97% des votes, soit 396 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,2% qui avait elle-même devancé la liste Manon Aubry avec 8,25%.

11:45 - Élections européennes à la Roche-Chalais : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de la Roche-Chalais peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 34,1% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1993,09 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (15,87%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,57%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Roche-Chalais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,42% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à la Roche-Chalais L'observation des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Pendant les élections européennes 2019, 47,31% des inscrits sur les listes électorales de la Roche-Chalais (Dordogne) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 59,6% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à la Roche-Chalais pour les élections européennes À la Roche-Chalais, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,5% au premier tour. Au second tour, 48,27% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 23,26% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,11% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.