En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la Selle-sur-le-Bied fait envie Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 2,05% à la Selle-sur-le-Bied, contre 15,09% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Selle-sur-le-Bied, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,05% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à la Selle-sur-le-Bied, entre les 15,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,5% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à la Selle-sur-le-Bied ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À la Selle-sur-le-Bied, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,11% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 32,8% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de la Selle-sur-le-Bied plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à la Selle-sur-le-Bied. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 35,40% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 68,92% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Il a même récolté un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. La candidate avait accumulé 32,8% au 1er tour et 62,3% au second dans la cité.

12:45 - 38,11% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à la Selle-sur-le-Bied Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à la Selle-sur-le-Bied, avec 38,11% des suffrages (149 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 15,09% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 9,46%.

11:45 - Démographie et politique à la Selle-sur-le-Bied, un lien étroit Quelle influence les habitants de la Selle-sur-le-Bied exercent-ils sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 12,6% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 43 habitants par km² et 47,0% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,52%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 395 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,08%) et le nombre de résidences HLM (2,9% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à la Selle-sur-le-Bied mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,33% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Etude de la participation aux dernières européennes à la Selle-sur-le-Bied Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 131 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 412 personnes en âge de voter à la Selle-sur-le-Bied, 46,49% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 53,18% lors des européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Selle-sur-le-Bied : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à la Selle-sur-le-Bied ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 76,36% au premier tour, c'est-à-dire 633 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière énergétique et économique seraient de nature à pousser les habitants de la Selle-sur-le-Bied à ne pas rester chez eux.